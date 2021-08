Aktien New York Ausblick: Nach Vortagsrekorden drohen Verluste

17.08.2021, 15:09 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen drohen am Dienstag zunächst Kursverluste. Neben der weltweit verhaltenen Marktstimmung belasteten die im Juli überraschend stark gesunkenen Einzelhandelsumsätze.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor dem Handelsstart 0,49 Prozent im Minus bei 35 450 Punkten. Zu Wochenbeginn war der Leitindex ebenso wie der marktbreite S&P 500 nach einem verhaltenen Start erneut auf ein Rekordhoch geklettert. Den technologielastigen Nasdaq 100 , der schon seit einiger Zeit auf eine neue Bestmarke wartet, sah IG 0,55 Prozent schwächer bei 15 057 Punkten.

Die Aktien von Home Depot verloren nach Zahlen vorbörslich 3,3 Prozent. Zwar verzeichnete die US-Baumarktkette im zweiten Quartal überraschend deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Doch das vergleichbare Wachstum der Erlöse auf dem heimischen Markt blieb hinter den Erwartungen zurück. Zudem traut sich das Management weiter keine Prognose für das Jahr zu.

Der Handelskonzern Walmart konnte mit besser als erwarteten Zahlen und den angehobenen Jahreszielen kaum punkten: Vorbörslich schafften die Titel nur ein knappes Plus. Neben dem deutlich rückläufigen Online-Geschäft auf dem heimischen US-Markt mahnte offenbar auch die zuletzt gute Kursentwicklung zur Vorsicht: Nachdem die Aktien schon zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit dem vergangenen Dezember erreicht hatten, fehlte nun die Bereitschaft zu Anschlusskäufen.