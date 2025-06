Chinas Antwort trifft die Wirtschaft weltweit hart, etwa die Autoindustrie. Seltene Erden werden für E-Autos gebraucht, für leistungsstarke Magneten in Elektromotoren und Hybridautos. Auch Diesel und Benziner kommen nicht ohne die Metalle aus: In Lautsprechern, Displays oder in Sensoren etwa für Scheibenwischer sind Seltene Erden verbaut.