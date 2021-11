Für 14 Milliarden Dollar

Investoren wollen McAfee kaufen

08.11.2021, 16:54 Uhr | dpa

Wer einen Computer besitzt, kennt McAfee, denn das amerikanische Unternehmen bietet Sicherheitssoftware an. Nun wollen Investoren den Konzern erwerben und von der Börse nehmen.

Eine Gruppe von Finanzinvestoren kauft den IT-Sicherheitskonzern McAfee für eine zweistellige Milliardensumme. Die Beteiligungsgesellschaften, unter anderen Advent und Permira, zahlten 26 Dollar je Aktie, teilte McAfee am Montag mit. Der Konzern werde damit inklusive Schulden mit mehr als 14 Milliarden Dollar (12,1 Milliarden Euro) bewertet.

Die Transaktion soll in der ersten Hälfte 2022 abgeschlossen werden. Die Investoren planen, McAfee von der Börse zu nehmen. Das Unternehmen soll sich dann auf Sicherheitsanwendungen für Privatkunden fokussieren.

Die 26 Dollar entsprechen einem Aufschlag von rund 22,6 Prozent zum Schlusskurs vom Donnerstag, also bevor Übernahmespekulationen aufkamen. Am Freitag schnellten die Aktien nach einem Bericht des "Wall Street Journals" um rund ein Fünftel auf 25,46 Dollar nach oben. Zu dem Bieterkonsortium gehören neben Advent die Finanzinvestoren Permira und Crosspoint, der kanadische Pensionsfonds CPPIB sowie die Staatsfonds GIC aus Singapur und ADIA aus Abu Dhabi.

Cyber-Sicherheitsfirmen sind beliebt

Im Sommer hatte der Tod des Firmengründers John McAfee in einem spanischen Gefängnis für Schlagzeilen gesorgt. Er war aber schon vor der Übernahme durch den Chip-Riesen Intel vor zehn Jahren ausgestiegen.



Intel hatte McAfee 2017 an den Finanzinvestor TPG verkauft, der das Unternehmen aus San Jose in Kalifornien im vergangenen Jahr an die Technologiebörse Nasdaq brachte. Intel und TPG sind beide noch beteiligt. Cyber-Sicherheitsfirmen sind begehrt: Erst im August hatte NortonLifeLock den britischen Rivalen Avast für bis zu 8,6 Milliarden Dollar gekauft.