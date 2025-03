Rüstungsaktien bei Anlegern beliebt

Laut dem Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets ist ein Rückzug der USA aus der Unterstützung der Ukraine nun noch wahrscheinlicher geworden, weshalb Europa einen größeren Teil der Last tragen müsse. "Die Rüstungsunternehmen werden sich in den nächsten Jahren nicht über Aufträge sorgen müssen und so zählen diese Aktien zu den absoluten Favoriten der Anleger", kommentierte Stanzl.

Die Berechnungen der Ökonomen sehen ein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 400 Milliarden Euro vor sowie ein weiteres für die Infrastruktur in Höhe von 400 bis 500 Milliarden Euro. Die Beträge liegen nach der Einschätzung der Analysten der Deutschen Bank deutlich höher als das, was bisher kolportiert worden war. "Selbst wenn die Mittel über zehn Jahre ausgegeben würden, wäre dies in etwa so viel Geld, wie das Land seit der Wiedervereinigung in Ostdeutschland investiert hat. Mit anderen Worten: Es wäre ein fiskalischer Systemwechsel von historischem Ausmaß."