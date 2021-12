Aktien New York Schluss: Begeisterung schwindet wieder - Tech-Werte auf Talfahrt

16.12.2021, 22:19 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich nach der Euphorie vom Vortag wieder Ernüchterung breit gemacht. Nachdem am Mittwoch die klarere geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank (Fed) noch für große Freude gesorgt hatte, setzten am Donnerstag neu aufgeflammte Zinssorgen insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte unter Druck. Für Irritation sorgte, dass sich die britische Notenbank unerwartet deutlich gegen die hohe Inflation stemmt und überraschend ihren Leitzins erstmals in der Corona-Pandemie angehoben hat.

Der technologieorientierte Nasdaq 100 musste seiner Vortagesrally Tribut zollen und sackte um 2,61 Prozent auf 15 863,94 Punkte ab. Damit büßte er einen Großteil seiner nach Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen der Fed zur Wochenmitte erzielten Gewinne wieder ein.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,08 Prozent im Minus bei 35 897,64 Punkten. Der S&P 500 gab um 0,87 Prozent auf 4668,67 Punkte nach.