DAX-FLASH: Leitindex startet mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche

07.02.2022, 07:08 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich im Dax am Montag eine leichte Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 156 Punkte. Ein erneuter Test der runden Marke von 15 000 Punkten scheint damit zunächst abgewendet, nachdem den Technologiewerten an der US-Börse Nasdaq ein versöhnlicher Wochenausklang gelungen war.

"Zu Beginn der neuen Woche lautet das Motto erst einmal abwarten, wie sich der Ukraine-Konflikt entwickelt und abwarten, wie sich die Notenbanker äußern", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Anleihemärkte hätten zuletzt in atemberaubendem Tempo auf die bevorstehende Zinswende reagiert. "Wir nähern uns einem Punkt, an dem Anleihen wieder eine Alternative zu Aktien werden", so der Experte.