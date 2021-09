Job-Offensive

Amazon stellt 125.000 neue Mitarbeiter ein

14.09.2021, 17:51 Uhr | AFP

Logo von Amazon am Logistikzentrum Osterweddingen (Symbolbild): Der Onlinehändler schafft in den USA 125.000 neue Jobs. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Der US-amerikanische Onlinehändler Amazon ist in der Corona-Pandemie kräftig gewachsen. Nun will das Unternehmen in den USA 125.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Der weiter expandierende Internetriese Amazon will in den USA 125.000 neue Mitarbeiter einstellen. Gesucht werden unter anderem Lagerarbeiter und Auslieferer in landesweit "hunderten" Städten, wie Amazon am Dienstag mitteilte. Der Konzern wirbt mit einem durchschnittlichen Einstiegsgehalt von 18 Dollar (rund 15 Euro) pro Stunde und in bestimmten Fällen mit einem Bonus von bis zu 3.000 Dollar für die Unterzeichnung des Arbeitsvertrags.

Amazon.Com 2.933,50 EUR +9,65% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 17:27 Uhr Xetra Amazon.Com Aktie Hoch 3.184,50 Zwischenwert Hoch / Mittel 2.998,38 Mittel 2.812,25 Zwischenwert Mittel / Tief 2.626,13 Tief 2.440,00 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU AktienMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Das Geschäft von Amazon war in der Corona-Pandemie rasant angewachsen, weil immer mehr Menschen ihre Einkäufe im Internet erledigten. Die neuen Stellenangebote sind aber auch saisonal bedingt: Große Unternehmen stellen im Herbst mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft befristet Mitarbeiter ein.



Derweil haben inmitten der Erholung von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zahlreiche Betriebe – unter anderem Restaurants – Probleme, Mitarbeiter zu finden und offene Stellen zu besetzen.