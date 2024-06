In vielen Berufen müssen Arbeitnehmer regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen. Nicht immer gilt die Fortbildung als Arbeitszeit. Ein Überblick.

Wann zählt Fortbildung als Arbeitszeit?

Wann zählt die Fortbildung nicht als Arbeitszeit?

An- und Abreise bei der Fortbildung

Fortbildung am Wochenende

Nicht immer finden Fortbildungsmaßnahmen in der Zeit von Montag bis Freitag statt. Eine Fortbildung am Wochenende oder nach Feierabend führt zur Überschreitung der vertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit. Dann sind es Überstunden, wenn die Fortbildung vom Arbeitgeber angeordnet wurde. Bei einer Fortbildung am Wochenende besteht mitunter Anspruch auf einen Wochenendzuschlag bei der Vergütung von Überstunden.

Ihr Arbeitgeber kann Sie nicht zu einer Teilnahme an einer Fortbildung verpflichten, die am Wochenende stattfindet. Sind Sie mit der Teilnahme an einer Fortbildung am Wochenende einverstanden, die vom Arbeitgeber angeordnet wird, haben Sie in jedem Fall Anspruch auf Überstundenvergütung oder Freizeitausgleich.