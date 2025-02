So umgehen Sie eine verhaltensbedingte Kündigung

Aktualisiert am 06.02.2025 - 12:09 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Fehltritt – und plötzlich droht die Kündigung? Wer seinen Job nicht unnötig riskieren will, sollte einige Dinge beachten.

Daniel Stach, Arbeitsrechtler in der Bundesverwaltung von Verdi, rät, regelmäßig Rückmeldung zur eigenen Arbeit und dem eigenen Verhalten einzufordern. Solche Gespräche tragen dazu bei, dass Beschäftigte und ihre jeweiligen Führungskräfte im Austausch miteinander sind. Zudem bekommt man ein Bewusstsein dafür, was den Führungskräften wichtig ist und was nicht.