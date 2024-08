Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Kann ich in den Urlaub fahren, obwohl ich krankgeschrieben bin?

Doch was, wenn der Unfall kurz vor dem lange geplanten Sommerurlaub passiert? Dürfen Sie trotz Krankschreibung in den Urlaub fahren?

Safari? Eher nicht ...

Wie so oft gilt auch bei dieser Frage: Es kommt darauf an. Nämlich einerseits auf die Art und Dauer der Krankschreibung. Und andererseits auf die Art des Urlaubs selbst.

Sind Sie zum Beispiel krankgeschrieben, aber weniger als sechs Wochen, und steht der Urlaub Ihrer Genesung nicht entgegen oder fördert er möglicherweise sogar die Genesung und Erholung, dürfen Sie wegfahren. Das heißt: Urlaub am Meer, ja. Safari, eher nein.

Krankenkasse muss dem Urlaub zustimmen

Etwas anders sieht es aus, wenn Sie bereits Krankengeld von der Krankenkasse beziehen – also länger krankgeschrieben sind. In diesem Fall dürfen Sie in den Urlaub fahren, wenn Ihr Arzt zuvor bescheinigt hat, dass die Reise Ihrer Genesung nicht im Wege steht oder die Heilung sogar fördert. Und wenn Ihr Reiseziel innerhalb der EU liegt.