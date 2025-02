Einige Umbauten musste Olaf Scholz in den vergangenen drei Jahren vornehmen: Bereits nach wenigen Monaten trat in seiner Ampelregierung Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen zurück, die dann durch Lisa Paus ersetzt wurde. Später traf es Verteidigungsminister Christine Lambrecht, die Anfang 2023 nach massiver Kritik ihr Amt zur Verfügung stellte und von Boris Pistorius ersetzt wurde.

Ähnlich große Veränderungen gab es in den vorherigen Regierungen kaum. Doch wie genau wird man überhaupt Minister in einer Bundesregierung und welche Voraussetzungen gibt es dafür?

Wenige Vorgaben

Parteien entscheiden über Namen

In der Praxis ist die Festlegung der Posten allerdings Thema in den Koalitionsverhandlungen: In der Regel ist es so, dass nach Verteilung der Ministerien die jeweiligen Koalitionsparteien sich selbstständig dafür entscheiden, welche konkrete Person welchen Posten erhält. Fachliche Kenntnisse sind dabei nicht immer entscheidend. Häufig geht es vor allem darum, dass möglichst viele Landesverbände oder politische Strömungen innerhalb der Regierungsparteien vertreten sind. Scholz hatte zudem versprochen, dass in seiner Bundesregierung gleich viele Frauen und Männer vertreten sind, was allerdings seit der Ernennung von Boris Pistorius nicht mehr der Fall war.