Die Hotline der DKB: So nehmen Sie Kontakt mit der Bank auf

Die Deutsche Kreditbank – besser als DKB bekannt – ermöglicht es ihren Kunden, viele Angelegenheiten selbstständig von zuhause aus zu erledigen. Da es in einigen Fällen jedoch notwendig werden kann, mit einem Mitarbeiter zu sprechen, hat die Bank auch einen direkten Kundenservice. Am besten rufen Sie dafür die Hotline an oder schauen auf der Website nach den meistgesuchten Fragen. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten mit der Bank vor.