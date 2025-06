So funktioniert das Abhören des Netzwerks von Geldautomaten

Geldautomaten sind über Netzwerke mit Bankservern verbunden. Diese Kommunikation erfolgt oft über das Internet oder dedizierte Netzwerke. Kriminelle könnten Schwachstellen in der Netzwerkverbindung ausnutzen, z. B. durch Man-in-the-Middle-Angriffe oder durch unsichere Verschlüsselungen. Bei dieser Angriffstechnik fängt der Angreifer die Datenübertragung zwischen dem Geldautomaten und der Bank ab. Dies könnte entweder lokal am Automaten oder über das Netzwerk erfolgen, wenn es nicht ausreichend gesichert ist. Dabei könnten sensible Daten wie die PIN, Transaktionsdetails oder andere persönliche Informationen abgefangen werden.