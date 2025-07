Kontogebühren: Wenn die Bank diese erheben will, braucht sie dafür die aktive Zustimmung des Kunden. (Quelle: Jens Kalaene/zb/dpa/dpa-bilder)

Kontoführungskosten – Bestandteil vieler Girokonten

Die Gebühren dürfen jedoch nicht beliebig erhöht werden. 2021 entschied der Bundesgerichtshof , dass Verbraucher einer Gebührenerhöhung zustimmen müssen. Andernfalls gilt ab dem ersten Einzug der erhöhten Gebühr eine Dreijahresfrist, in welcher betroffene Verbraucher Einspruch erheben dürfen (BGH, 27.04.2021, Az. XI ZR 26/20).

Kontoführungskosten – Senioren können sie oftmals senken oder vermeiden

Es gibt für Rentner kein spezielles Girokonto, mit dem sie von den Gebühren befreit sind. Doch wie jeder andere Bankkunde sollten auch Senioren hinterfragen, ob sie in der Höhe gerechtfertigt sind. Rentner können durch verschiedene Tipps Kontoführungsgebühren sparen:

Senioren wählen am besten ein Girokonto, für das keine Gebühren berechnet werden. Viele Konten sind ab einem gewissen monatlichen Geldeingang von beispielsweise 700 Euro kostenfrei. Hier hilft ein Vergleich der Anbieter. Im Finanztip-Rechner kann nach den Kosten oder dem Preis-Leistungsverhältnis gesucht werden.

Verschiedene Banken bieten nicht nur ein kostenloses Konto an, sondern ebenso Zusatzleistungen wie:

Achtung: Nebenkosten können ein vermeintliches Schnäppchen teuer machen. So bieten einige Banken zwar eine kostenfreie Kontoführung an, erheben allerdings Gebühren für andere Dienstleistungen, beispielsweise Geldabhebungen an Fremdautomaten.