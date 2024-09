Wie funktioniert Revolut?

Revolut Kreditkarte – die Beantragung Schritt für Schritt

Möchten Sie Ihre Kreditkarte nicht nur virtuell nutzen, sondern auch in Händen halten, kann eine Visa- oder Mastercard generiert werden. Die Beantragung muss durch die Eingabe Ihrer PIN bestätigt werden. Die Karte wird Ihnen per Post zugeschickt. In ihrer Standardversion ist die Revolut-Card kostenlos. Für zusätzliche Features werden die Kunden allerdings zur Kasse gebeten.

Wer steckt hinter Revolut?

Revolut unterhält eine Bankenlizenz in Litauen und alle Einlagen sind bis 100.000 Euro geschützt. Sie erhalten eine litauische IBAN, die Sie aber ohne Probleme in Deutschland für Ihre Transaktionen nutzen können. Revolut wurde im Jahre 2015 in London gegründet und kann heute 45 Millionen Kunden (davon mehr als 1,5 Millionen in Deutschland) in 38 Ländern für sich verbuchen.