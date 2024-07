Erst einkaufen, später zahlen – mit Kreditkarte kein Problem. Doch so manche Hausbank verlangt dafür hohe Gebühren. Wir zeigen kostenlose Alternativen.

Bargeldlos bezahlen, Geld am Automaten abheben oder online shoppen: Mit einer Kreditkarte ist all das möglich – ohne dass man das Geld sofort zur Verfügung haben muss. Erst später holt sich die Bank das vorgestreckte Geld zurück, indem sie es einzeln oder einmal im Monat von Ihrem Girokonto einzieht.

Doch so praktisch das auch ist – wenn Sie die Kreditkarte über Ihre Hausbank beziehen, zahlen Sie dafür meist zu viel. Bei Filialbanken kostet die Kreditkarte oft zwischen 25 und 40 Euro im Jahr. Dabei gibt es Kreditkarten auch kostenlos, also ohne Jahresgebühr. t-online zeigt, welche kostenlosen Kreditkarten sich lohnen.

Die besten kostenlosen Kreditkarten im Vergleich

Kostenlose Kreditkarten decken die wichtigsten Leistungen ab. Dazu zählen das Bezahlen und Abheben von Bargeld im In- und Ausland sowie das Buchen von Hotels und Mietwagen. Sie eignen sich gut als Reisekreditkarten, da sie ohne Mindestumsatz gehalten werden können. Ein Überblick über die besten Angebote.

Bank Norwegian Visa

Bei der kostenlosen Visa-Karte der Bank Norwegian fallen keine Gebühren an, wenn Sie Geld abheben oder bezahlen – auch nicht in einer fremden Währung. Zwar handelt es sich um eine sogenannte Revolving-Karte, bei der die Bank die Schulden standardmäßig nicht auf einen Schlag abbucht, das können Sie aber umstellen lassen. Und das sollten Sie auch. Denn die Teilzahlungsfunktion kann andernfalls hohe Kosten verursachen.

Sind kostenlose Kreditkarten so voreingestellt, dass immer nur ein Teil der Rechnung vom Konto abgebucht und der Rest in einen fortlaufenden Kredit umgewandelt wird, zahlen Sie für den noch offenen Betrag mitunter Zinsen, die sogar über jenen beim Dispo des Girokontos liegen. Bei der Bank Norwegian Visa wären es 24,4 Prozent. Teilen Sie dem Anbieter daher unbedingt mit, dass er den kompletten Saldo monatlich abbuchen soll.

Barclays Visa

Auch die kostenlose Barclays Visa-Karte (früher: Barclaycard) erlaubt es, weltweit ohne Gebühren zu bezahlen und Geld abzuheben. Allerdings gibt es beim Abheben eine Mindestsumme von 50 Euro. Da es sich um eine Revolving-Karte handelt, sollten Sie die teure Teilzahlung abstellen (siehe oben). Andernfalls werden Kreditzinsen in Höhe von 23,74 Prozent fällig.

Auch wenn Sie auf Komplettabbuchung umstellen, können noch Kosten anfallen. Nämlich dann, wenn Sie Barclays ein Lastschriftmandat für Ihr Konto erteilen. Das kostet Sie zwei Euro im Monat. Um diese Kosten zu umgehen, müssen Sie den aufgelaufenen Betrag selbst an Barclays überweisen.

Hanseatic Bank Genialcard

Mit der Hanseatic Bank Genialcard können Sie im Ausland gebührenfrei Geld abheben und bezahlen. An einem deutschen Geldautomaten kostet das Abheben 3,95 Euro, mindestens müssen Sie 50 Euro abheben. Es sei denn, Sie haben die Kreditkarte bereits vor dem 6. Mai 2024 beantragt. In dem Fall ist das Geldabheben auch in Deutschland kostenlos.