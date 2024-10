Die EU ist in Aufruhr. Immer mehr Staaten preschen mit Alleingängen in der Asylpolitik vor. Zuletzt hat Polen einen weitreichenden Schritt beschlossen. Ist damit das neue EU-Asylsystem bedroht?

Nur wenige Wochen, nachdem Deutschland Kontrollen an allen Grenzen wieder eingeführt hat, will Polen die Reißleine ziehen und noch einen Schritt weitergehen. Das Asylrecht soll teilweise ausgesetzt werden, kündigte der Regierungschef Donald Tusk an. Am Samstag erklärte er beim Parteitag seiner liberalkonservativen Bürgerkoalition: "Der Staat muss wieder zu hundert Prozent die Kontrolle darüber zurückgewinnen, wer nach Polen kommt und einreist."

Mittlerweile hat die Regierung ein entsprechendes Papier beschlossen – trotz Widerstands des linken Koalitionspartners. In einigen Wochen soll ein Gesetzentwurf vorliegen. Nun wollen Polen und Tschechien das Thema auf die Tagesordnung beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs ab Donnerstag in Brüssel setzen.

Dabei hatten die EU-Staaten und das Europaparlament sich erst im vergangenen Dezember nach langem Ringen auf eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) geeinigt – mit deutlich schärferen Regeln für Asylbewerber. Diese Reform ist noch nicht einmal in Kraft, da versuchen Polen, aber auch andere Länder bereits wieder mit Alleingängen vorzupreschen.

Der Asylrechtsexperte Constantin Hruschka glaubt, damit sei "etwas ins Rutschen gekommen, von dem ich das nie gedacht hätte." Steht das europäische Asylsystem nun vor dem Kollaps?

Kann Polen seine Pläne trotz EU-Rechts einfach umsetzen?

Neu ist Widerstand aus Polen nicht. Schließlich hat die PiS-Regierung vor Donald Tusks Amtszeit bereits Zäune an der Grenze zu Belarus errichtet und rechtswidrige Zurückweisungen vorgenommen. Daher müsse man bei der Bewertung des neuen Vorstoßes zwei Dinge beachten, erklärt Hruschka im Gespräch mit t-online. So wurde Polen für diese Zurückweisungen bereits mehrfach vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt.

Darüber hinaus habe Polen bei den GEAS-Verhandlungen bereits für eine rechtliche Basis solcher Aussetzungen geworben, sollte das Asylrecht instrumentalisiert werden, wie in diesem Fall durch Belarus. Tusk wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die polnische Ostgrenze zu bringen. Diese ist zugleich eine Außengrenze der EU. Seit Beginn des Jahres hat der Grenzschutz knapp 28.000 versuchte Grenzübertritte aus Belarus registriert. "Diese Aktionen sind paramilitärisch organisiert", sagte Tusk der "Gazeta Wyborcza".

Durchsetzen konnten sich die polnischen Vertreter bei den Verhandlungen nicht. Mit dem im Mai neu gewählten Europäischen Parlament allerdings haben viele Regierungen nun das Gefühl, dass man bestimmte Nachjustierungen im politischen Prozess besser durchsetzen könnte, glaubt Hruschka. "Zynisch gesagt: Es ist ein Debattenbeitrag der polnischen Regierung für eine andere Regelung."

(Quelle: Evangelische Hochschule Freiburg) Zur Person Prof. Dr. Constantin Hruschka hat seit September die Professur für Sozialrecht an der Evangelischen Hochschule Freiburg inne, zuvor war er Senior Researcher am Max-Planck-Institut in München. Er lehrt außerdem in der Schweiz und an der Universität Bielefeld. Forschungsschwerpunkte sind das Asylrecht, die Verteilung von Schutzsuchenden sowie das damit zusammenhängende Aufenthaltsrecht. Er arbeitete bereits für die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen und war an der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems für den Ausschuss der Regionen als Experte beteiligt.

Deswegen glaubt Hruschka nicht, dass Polen grundsätzlich niemanden mehr im Asylverfahren aufnehmen wird. Die polnische Ankündigung ziele auf eine "Zurückweisungspraxis an der Grenze, die es eigentlich ohnehin schon gibt".

Welche Möglichkeiten hat die EU nun?

Wahrscheinlich wird die EU schnell auf Polens Vorstoß reagieren. Schließlich gibt es Präzedenzfälle. So verabschiedete Litauen 2022 eine ähnliche Gesetzgebung, für die der Europäische Gerichtshof das Land rasch verurteilte.

Sollte Polen also tatsächlich entsprechende Gesetze einführen, drohen europäische Vertragsverletzungsverfahren, glaubt Hruschka. Zudem gebe es im Fall Polens bereits genug Beweismaterial aus der Vergangenheit, da der Gerichtshof das Land schon mehrfach verurteilt hat. Brüssel sei bereits "im Kontakt mit den polnischen Behörden", sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Sie betonte, als EU-Mitglied habe Polen "die Verpflichtung, den Zugang zum Asylverfahren sicherzustellen".