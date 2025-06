Königin überrascht mit Auftritt in TV-Show

Poletto: Ehemann eifersüchtig auf den Ex

Milliardär will Brandenburg helfen

Deutsche reißt Helfer mit in die Tiefe

Betrunkener springt in Süßen See und stirbt

Kampf ums Präsidentenamt Enges Rennen bei Stichwahl in Polen

Von t-online , jha Aktualisiert am 01.06.2025 - 21:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Polen hat gewählt: doch das Ergebnis steht bislang nicht fest. Beide Kandidaten können noch darauf hoffen, nächster Präsident des deutschen Nachbarlands zu werden.

Am Sonntagabend um 21 Uhr haben die Wahllokale in Polen geschlossen. Laut erster Prognose liegt der liberale Kandidat der pro-europäischen Regierung (KO) Rafał Trzaskowski hauchdünn vorn. Er bekam in der Stichwahl 50,3 Prozent der Stimmen. Der von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unterstützte Kandidat Karol Nawrocki kam auf 49,7 Prozent.

Der Abstand in der Prognose ist damit zu klein, um sicher zu sagen, wer die Wahl gewonnen hat. Heute Abend soll eine Hochrechnung veröffentlicht werden, in die bereits Teilergebnisse der Stichwahl einfließen. Das offizielle Ergebnis wird am Montag erwartet.

Der Ausgang der Wahl wird nach Einschätzung von Beobachtern darüber entscheiden, ob Polen seinen Platz in der Europäischen Union festigen wird oder sich eher einem Nationalismus im Stil von US-Präsident Donald Trump zuwendet. In Polen ist der Präsident Oberbefehlshaber der Streitkräfte und kann auch Gesetze per Veto blockieren.