EU und Großbritannien einigen sich auf Entwurf für Brexit-Abkommen

13.11.2018, 19:01 Uhr | dpa, AFP, cwe, dru

Premierministerin Theresa May: Mit der EU ist sie sich offenbar einig. Aber wird sie die Hardliner in ihrer Regierung besänftigen können? (Quelle: Henry Nicholls/Reuters)

Der befürchtete harte Brexit ist unwahrscheinlicher geworden. Großbritannien und die EU haben sich offenbar auf einen Entwurf für ein Austrittsabkommen geeinigt.

Die Brexit-Unterhändler Großbritanniens und der EU haben sich auf einen Entwurf für ein Austrittsabkommen geeinigt. Der Entwurf sei beschlossen worden, teilte das Büro von Premierministerin Theresa May am Dienstagabend mit.

Das Kabinett in London wird demnach am Mittwoch Nachmittag zusammentreten, um den Entwurf zu prüfen und über die weiteren Schritte zu entscheiden. Wie die Zeitung "The Guardian" berichtet, lud Premierministerin May ihre Minister für Dienstagabend zu Einzelgesprächen in die Downing Street Nummer 10.

Ein EU-Diplomat warnte jedoch, die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Für Mittwoch sei eine Sondersitzung der Botschafter der 27 verbleibenden EU-Länder angesetzt worden, hieß es in Brüssel.

Immer wieder geht es um die irische Grenze

Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen. Ein Austrittsvertrag soll ein geordnetes Verfahren festschreiben sowie eine Übergangsphase bis Ende 2020, in der sich fast nichts ändert. Haupthindernis war zuletzt die komplizierte und politisch heikle Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland offen bleiben kann.

Der irische Fernsehsender RTE berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, es sei eine Einigung erzielt worden, die eine Rückkehr zu einer festen Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland vermeide. Wegen der Grenzfrage waren die Verhandlungen zuletzt kaum noch voran gekommen.

May steht weiter unter massivem Druck

Zudem bestehen weiterhin Zweifel, ob Premierministerin May für den Brexit-Deal auf eine Mehrheit im Parlament in London hoffen kann. Noch am Dienstag musste die Regierung im Parlament klein beigeben, um eine Abstimmungsniederlage zu verhindern. Labour forderte die Veröffentlichung eines Rechtsgutachtens zu dem geplanten Brexit-Abkommen. Die nordirisch-protestantische DUP, die Mays Minderheitsregierung unterstützt, stellte sich hinter diese Forderung.





Mit der Vorlage des Entwurfs für das Brexit-Abkommen tritt der Austrittsprozess in eine entscheidende Phase. Spätestens im Dezember muss eine Einigung stehen, um die Ratifizierung durch die Parlamente auf beiden Seiten rechtzeitig vor dem Brexit-Datum zu ermöglichen. Wahrscheinlich noch im November soll es dazu einen Gipfel der EU in Brüssel geben.