Europawahl 2019

Rechtspopulisten legen europaweit zu – Verluste bei den Volksparteien

Historisch schlechte Ergebnisse: So reagieren die GroKo-Parteien nach der Europawahl. (Quelle: t-online.de)

Union und SPD haben bei der Europawahl in Deutschland kräftig verloren, Anlass zum Jubel haben die Grünen. (Quelle: t-online.de)

Trotz herber Verluste bleiben die Konservativen laut Prognosen stärkste Kraft im Europäischen Parlament. EU-Kritiker und grüne Parteien gewinnen an Zustimmung, doch die Ergebnisse unterscheiden sich EU-weit.

Die von vielen Rechten erhoffte "Zeitenwende" in Europa bleibt wohl aus. Christdemokraten und Sozialdemokraten verzeichneten zwar deutliche Verluste, und Rechte und rechtsradikale Parteien legten unterm Strich zu. Doch gleichzeitig zeichnete sich so etwas wie ein gegenläufiger Trend ab: Grüne und Liberale gewannen ebenfalls kräftig.

Im neuen Parlament spiegelt sich eine gesellschaftliche Tendenz der vergangenen Jahre wider: Es wird polarisierter. Zugleich mobilisiert Europa die Menschen und treibt sie an die Wahlurnen. Ersten Hochrechnungen zufolge machte rund jeder zweite Wahlberechtigte sein Kreuz. Das ist die höchste Wahlbeteiligung seit 20 Jahren.

Christ- und Sozialdemokraten verlieren Mehrheit

Die Christ- und Sozialdemokraten werden nach erheblichen Verlusten erstmals nicht die Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament stellen.

Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) und die Sozialdemokraten (S&D) haben bei der Wahl zum Europaparlament hohe Verluste hinnehmen müssen. Die EVP von Spitzenkandidat Manfred Weber kam Schätzungen und Wählerbefragungen zufolge am Sonntag europaweit auf 23,04 Prozent (2014: 29,4) und die S&D-Fraktion auf 19,6 (25,4) Prozent.





Rechtspopulisten sind in Frankreich stärkste Kraft

In Frankreich liegen bei der Europawahl die Rechtspopulisten um Marine Le Pen vorne. Die Partei Rassemblement National hat sich einer ersten Hochrechnung zufolge bei der Europawahl durchgesetzt. Le Pens Partei erhielt rund 24,2 Prozent der Stimmen. Die Liste der Regierungspartei La République en Marche (LREM) von Staatschef Emmanuel Macron kam auf 22,4 Prozent.

Österreichische ÖVP trotz Regierungskrise vorne

In Österreich legte die konservative ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz deutlich zu, offensichtlich eine Folge des Skandals um den früheren Koalitionspartner FPÖ.

Nach Berechnungen mehrerer Meinungsforschungsinstitute zufolge kommt die ÖVP auf 34,5 Prozent, das sind 7,5 Prozentpunkte mehr als bei der EU-Wahl 2014. Die FPÖ kommt auf 17,5 Prozent, ein Minus von 2,2 Prozentpunkten im Vergleich zu 2014. Die sozialdemokratische SPÖ erreicht 23,5 Prozent, ein leichtes Minus von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten EU-Wahl. Die österreichischen Grünen kommen mit 13,5 Prozent nahe an ihr historisch bestes Ergebnis von 2014 heran, als sie 14,5 Prozent erhielten. Die liberalen Neos liegen erneut bei 8 Prozent.

Überraschung in den Niederlanden

In den Niederlanden lagen die Sozialdemokraten um den Europa-Spitzenkandidaten Frans Timmermans nach Hochrechnungen unerwartet vorne und kamen auf 18,1 Prozent. Die rechts-liberale Regierungspartei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte lag bei 15 Prozent, die christlich-demokratische Partei CDA bei 12,3 und die neue Rechtspartei FvD bei 11,0 Prozent.

In Dänemark verlieren Rechtspopulisten an Zustimmung

Die rechtspopulistische Dänische Volkspartei hat bei der Europawahl laut ersten Prognosen klare Verluste eingefahren. Aktuell liege die Partei bei 11,8 Prozent, berichtet der dänische Rundfunk. Vor fünf Jahren war sie mit 26,6 Prozent noch stärkste Kraft. Bestätigen sich die Prognosen, verlieren die Rechtspopulisten zwei Sitze im EU-Parlament. Die Sozialdemokraten kommen demnach auf etwas über 22 Prozent, die liberale Venstre-Partei von Regierungschef Rasmussen liegt nach Angaben des Senders knapp dahinter bei 20 bis 22 Prozent.

Ultrarechte Newcomer bekommen in Spanien nur wenige Stimmen

In Spanien zeichnet sich bei der Europawahl ein deutlicher Sieg der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez ab. Prognosen auf Grundlage von Wählerbefragungen zufolge würde die PSOE mit rund 28 Prozent der Stimmen etwa 18 Sitze im EU-Parlament besetzen – 2014 waren es noch 14 Mandate. Die PP käme demnach nur auf 17 Prozent und 11 Mandate – bei der EU-Wahl 2014 hatte sie mit 16 Mandaten noch vor den Sozialisten gelegen. Die ultrarechte Newcomer-Partei Vox, die bei der Parlamentswahl mehr als zehn Prozent der Stimmen und 24 Mandate geholt hatte und in der südlichen Region Andalusien seit Jahresanfang mitregiert, käme – so die Prognosen – bei der Europawahl nur auf 6,5 Prozent und 4 bis 5 Mandate.

Spanien hat 54 Sitze im EU-Parlament, nach dem Brexit wird die Zahl auf 59 Sitze steigen.Die Wahlbeteiligung war weit höher als noch 2014: Bis 18.00 Uhr hatten mehr als 49 Prozent ihre Stimme abgegeben, das sind 15 Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren.

Rechtsextreme verlieren massiv in Griechenland

Die konservative griechische Partei Nea Dimokratia ist laut erster Hochrechnung stärkste Kraft bei den Europawahlen in Griechenland geworden. Die Partei von Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis erhielt 33 Prozent der Stimmen (2014: 22,7 Prozent), wie das Innenministerium am Sonntag auf Basis von mehr als 14 Prozent ausgezählter Stimmen bekannt gab. Ministerpräsident Alexis Tsipras und seine Syriza erhielten 24 Prozent der Stimmen (2014: 26,6 Prozent).

Die sozialistische Partei KINAL (Bewegung des Wandels), ein Nachfolger der ehemaligen Partei PASOK, konnte ebenfalls nicht hinzugewinnen, wird jedoch drittstärkste Kraft. Sie erhielt 7,3 Prozent der Stimmen (2014 hatte das vergleichbare Mitte-Links-Bündnis Elia 8 Prozent erzielt). Die kommunistische Partei KKE an vierter Stelle kam auf 5,8 Prozent (2014: 6,1 Prozent).

Eine massive Niederlage steckte die rechtsextremistische Partei Goldene Morgenröte ein. Mit 4,9 Prozent der Stimmen wurde ihr Ergebnis von 2014 fast halbiert (damals 9,4 Prozent).

Die Wahlbeteiligung in Griechenland lag bei 56,5 Prozent.

EU-Skeptiker in Polen vorn

In Polen ist die regierende PiS-Partei ersten Prognosen zufolge als stärkste Kraft aus der Europawahl hervorgegangen. Sie kann mit 42,4 Prozent der Stimmen rechnen, geht aus der Umfrage des Instituts Ipsos hervor. Die PiS gilt als EU-skeptisch. Die Europäische Koalition – deren größte Kraft die liberalkonservative Oppositionspartei Bürgerplattform von EU-Ratspräsident Donald Tusk ist – kann 39,1 Prozent auf sich vereinigen.

In Irland erstarken die Grünen

In Irland stachen die guten Ergebnisse der regierenden Mitte-Rechts-Partei Fine Gael mit 29 Prozent und die der Grünen mit 15 Prozent heraus. Letztere zählen sie zu den Gewinnern der Europawahl in Irland.

Kopf-an-Kopf-Rennen in Zypern

Auf Zypern lieferten sich die konservative Demokratische Gesamtbewegung DYSI und die linke Partei AKEL laut einer Prognose des Staatsrundfunks ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit jeweils 29 Prozent.