Nervenkrieg in Brüssel

Noch immer kein Resultat – Macron lässt beim EU-Gipfel Dampf ab

20.07.2020, 03:24 Uhr | AFP, dpa, rtr, dru, aj

Raufen sich die EU-27 zu einer Einigung zusammen? Nach stundenlangen Verhandlungen scheinen die Nerven blank zu liegen. Frankreichs Präsident hat auf den Tisch gehauen – und Österreichs Kanzler zusammengestaucht.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat beim EU-Gipfel offen seinen Unmut über Kollegen mit Kürzungsforderungen beim Corona-Aufbaufonds gezeigt. "Er hat auf den Tisch gehauen und gewarnt, dass eine derartige Haltung schlecht enden wird", sagte ein Mitglied einer Delegation. Die Haltung des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte verglich Macron nach Angaben mehrerer Quellen dabei mit der des früheren britischen Premiers David Cameron in EU-Haushaltsverhandlungen.

Macron stauchte den Angaben zufolge auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz zusammen, als dieser sich erhob, um außerhalb des Raumes ein Telefonat entgegen zu nehmen. Kurz habe dann theatralisch eine verängstigte Geste gemacht und sei "beleidigt" gewesen, sagte ein Teilnehmer.

Macron droht damit, den Gipfel zu verlassen

Mehrfach kritisierte der französische Präsident die Haltung der sogenannten "sparsamen" Länder – Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark – im Streit um den Corona-Hilfsfonds. Auch Deutschland und Frankreich seien Nettozahler in den EU-Haushalt, hätten aber in den Verhandlungen nichts für sich verlangt, sondern kämpften "für das Interesse Europas", sagte Macron laut einem Zeugen. Dagegen verhielten sich die "sparsamen" Länder "egoistisch" und machten keinerlei Zugeständnisse.

Er werde den Gipfel lieber verlassen, als eine schlechte Vereinbarung zu akzeptieren, habe der Präsident gedroht, sagte der Zeuge. Aus der französischen Delegation hieß es, in einigen Medien sei Macrons Verhalten beim Abendessen "etwas karikaturhaft" dargestellt worden. Richtig sei, dass er "hart mit Blick auf die Ungereimtheiten" in der Position der "sparsamen" Länder gewesen sei.

Unterbrechung bei Verhandlungen

Der Gipfel ist in der Nacht zum Montag abermals für Gespräche in kleiner Runde unterbrochen worden. EU-Ratschef Charles Michel unterbrach das Plenum der 27 Staaten am späten Sonntagabend ursprünglich für eine 45-minütige Pause. Nach rund zwei Stunden saßen Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen aber immer noch nicht wieder in großer Runde zusammen.

Aus der Delegation eines großen EU-Staates hieß es um kurz nach Mitternacht, die Gespräche seien noch immer sehr schwierig, weil die "Sparsamen" weiter blockierten. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz höre nicht zu und kümmere sich lieber um Medienarbeit. Zudem instrumentalisiere Kurz zusammen mit den Niederlanden das Thema Rechtsstaatlichkeit, um zu blockieren.

Kurz twitterte unterdessen ein Foto, wie er mit seinen Kollegen aus Dänemark, Finnland, den Niederlanden und Schweden zusammen sitzt, offenbar um erneut untereinander abzustimmen.

Michel hält dramatischen Appell

Der Gipfel stand schon am Abend auf Messers Schneide. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte einen letzten verzweifelten Versuch gestartet, ein Gipfel-Debakel noch zu verhindern. Doch sein Kompromissvorschlag stieß erneut auf den erbitterten Widerstand.



Beim Abendessen der Staats- und Regierungschef am Sonntag hielt der Belgier einen dramatischen Appell. Er verwies auf die zahlreichen Kompromissangebote und Zugeständnisse, die er sei dem Beginn des Treffens am Freitag gemacht hatte. Zugleich erinnerte er an die beispiellose Krise, mit der die EU wegen der Corona-Pandemie konfrontiert sei, aber auch das zu erwartende negative Medien-Echo, sollte der Gipfel scheitern.

Zum Schluss seines Beitrags sagte Michel: "Mein Wunsch ist es, dass wir eine Einigung erzielen, und dass die FT ("Financial Times") und andere Zeitungen morgen titeln, dass die EU erfolgreich eine "Mission Impossible" gemeistert hat."

"Sparsame" lassen Michel abblitzen – und bieten Deal an

Michels Angebot sah vor, die Summe der nicht rückzahlbaren Zuschüsse aus dem Corona-Krisenprogramm von ursprünglich 500 Milliarden auf 400 Milliarden Euro zu reduzieren, wie Diplomaten berichteten. Österreich, Schweden, Dänemark, die Niederlande und Finnland lehnten den Deal jedoch ab.

Die Ländergruppe legte stattdessen ein eigenes Kompromissangebot vor. Es sieht vor, den Umfang der Coronahilfe wie auch die Summe der Zuschüsse zu reduzieren. Das Gesamtvolumen soll demnach um 50 Milliarden auf 700 Milliarden Euro gekürzt werden. Die Hälfte davon – also 350 Milliarden Euro – soll als nicht rückzahlbare Zuschüsse vergeben werden, die andere Hälfte als Kredite. Das bestätigten mehrere EU-Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur.

Fraglich ist, ob den südlichen Ländern Spanien, Italien und Portugal sowie einigen östlichen EU-Staaten 350 Milliarden Euro Zuschüsse ausreichen werden. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte, dessen Land voraussichtlich am stärksten von den Corona-Hilfen profitieren würde, kritisierte den Widerstand der "Sparsamen". Sie stellten sich gegen "die überwältigende Mehrheit" der EU-Länder, schrieb er auf Twitter.

Auch Deutschland, Frankreich und andere beharrten nach Angaben eines Diplomaten auf einer Summe an Zuschüssen von nicht unter 400 Milliarden Euro.

Chancen auf Einigung stehen bei 50 Prozent

Den ganzen Sonntag über hatten die Erwartungen zwischen Hoffnung und befürchtetem Scheitern geschwankt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schloss einen Gipfel ohne Ergebnis nicht aus. Sie und der französische Präsident Emmanuel Macron sowie EU-Ratspräsident Charles Michel verhandelten den ganzen Tag über in kleinen Gruppen – mal mit den Südländern wie Italien, Spanien und Portugal, mal den mit Osteuropäern wie Polen und Ungarn, und mal mit den "Sparsamen". Unterhändler schätzten die Chance auf eine Einigung auf 50 Prozent.

Merkel war am Morgen skeptisch in den dritten Gipfeltag hineingegangen. "Ob es zu einer Lösung kommt, kann ich nach wie vor nicht sagen", sagte die CDU-Politikerin in Brüssel. Macron äußerte sich ähnlich und betonte, eine Lösung "auf Kosten der europäischen Ambition" werde es mit ihm nicht geben.

"Sparsame" unnachgiebig

Eigentlich wollten die EU-Staats- und Regierungschefs nur zwei Tage lang über den Hunderte Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds verhandeln, am Freitag und am Samstag. Doch die "Sparsamen", also Österreich, Dänemark, Schweden, die Niederlande und zuletzt auch Finnland, das sich im Laufe des Samstag der Gruppe angeschlossen hatte, stemmten sich dagegen, dass der Großteil der Gelder als nicht rückzahlbare Zuschüsse an die am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder vor allem im Süden Europas geht.

In der Nacht zum Sonntag gab es nach Angaben von Diplomaten heftige Diskussionen. Merkel und Macron hätten "nach mehreren Kompromissversuchen" die nächtlichen Verhandlungen mit den "Sparsamen" gemeinsam verlassen, hieß es aus französischen Diplomatenkreisen. Übereinstimmende Quellen sprachen von "einem sehr harten Treffen". Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte gab sich unbeeindruckt: Die beiden seien eben "mürrisch" davongelaufen.

Rutte als Blockierer kritisiert

Dabei war es Rutte, dem Merkel, Macron und Michel nicht nur bei der umstrittenen Höhe der Zuschüsse entgegengekommen waren. Auch seiner Forderung nach einem Kontrollmechanismus bei der Auszahlung der Mittel gab man nach. Ein Mitgliedstaat könnte demnach die Auszahlung an einzelne Empfängerländer vorerst stoppen. Rutte wurde wegen seiner Haltung von den Kollegen zunehmend als Blockierer kritisiert.

Auch am Sonntag blieben die Verhandlungen extrem zäh. Ratspräsident Michel musste den Beginn der Beratungen in großer Runde immer wieder verschieben. Diese waren ursprünglich für 12 Uhr angesetzt. Mit über siebeneinhalb Stunden Verspätung kamen die 27 Staats- und Regierungschefs um kurz nach 19 Uhr dann schließlich doch noch zusammen.

Ungarn und Polen blocken ebenfalls

Der Corona-Fonds ist noch nicht einmal das einzige Problemthema bei dem Gipfel, der auch den nächsten EU-Haushaltsrahmen für die Zeit von 2021 bis 2027 beschließen soll. Hier gibt es Streit mit Ungarn und Polen, die sich gegen Pläne wenden, EU-Haushaltsgelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit künftig zu kürzen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will bei diesem Gipfel darüber noch keine Entscheidung treffen.

Aus Sicht von Kanzlerin Merkel wäre ein Scheitern des Gipfels mit einem enormen Risiko verbunden. Ihr geht es nicht nur um Milliarden gegen Corona-Krise und Massenarbeitslosigkeit. Merkel sieht in den Verhandlungen auch ein Signal im internationalen Kräftemessen mit den USA, China und Russland: Schafft die EU die gemeinsame Kraftanstrengung? Oder scheitert alles an Einzelinteressen – selbst in der größten Krise, in der die Gemeinschaft wegen des Corona-Virus nach dem Ende der Zweiten Weltkrieges steht?

Ein Scheitern wäre ein denkbar schlechtes Zeichen gleich zu Beginn der bis Ende des Jahres dauernden deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Eine in Grüppchen zersplitterte EU versucht die Kanzlerin deshalb unbedingt zu vermeiden. Manche in Berlin fürchten schon ein Ende der EU, würde dies so weitergehen.