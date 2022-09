Großbritannien: Der Feind der Tories steht woanders

Es ist Donnerstagabend in der Kleinstadt gut zwei Autostunden nordöstlich von London: In einem Konferenzraum eines Hotels findet die vorletzte Runde der sogenannten "Hustings" statt. In den letzten Wochen sind Truss und Sunak durch ganz Großbritannien getourt, warben in Fragerunden vor der Parteibasis für sich. Die weißen Wände sind parteigetreu in leicht blaues Licht getaucht. An der Decke umringen gelbe und weiße Lampions eine Discokugel. Das Publikum: Überwiegend weiß, männlich und älter. Im Hintergrund läuft kurz vor Beginn der AC/DC-Klassiker "Thunderstruck".