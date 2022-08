Reaktionen zum Tod von Michail Gorbatschow: "Ein mutiger Überzeugungstäter"

Kreml: Putin äußert sein Beileid zum Tode Gorbatschows

Wladimir Putin äußerte nach Angaben eines Sprechers sein tiefes Mitgefühl zum Tod des Friedensnobelpreisträgers. "Präsident Putin ist in tiefer Trauer im Hinblick auf den Tod von Michail Gorbatschow. Am Morgen wird er den Angehörigen und Nächsten ein Telegramm schicken", kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow an.

Der prominente liberale russische Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski drückte seine Trauer über den Tod von Gorbatschow aus. "Gorbatschow gab uns die Freiheit. Er hat Millionen von Menschen die Freiheit gegeben – in Russland und seinem Umfeld und noch dazu der Hälfte Europas", schrieb der Gründer der Oppositionspartei Jabloko in der Nacht zum Mittwoch in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram. Jawlinski und die Partei Jabloko sind die letzten Reste der Opposition in Russland. Es liege auch heute in der Verantwortung der Russen, die damals geschenkte Freiheit zu nutzen, sagte Jawlinski. Wenige Anführer hätten einen solchen Einfluss auf die Geschichte gehabt. "In seinen sechs Jahren an der Macht hat Michail Gorbatschow die Welt verändert", unterstrich der Politiker.