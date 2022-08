Michail Gorbatschow: Der Mann, der das "Reich des Bösen" stürzte

Bestes Mittel dazu: Eine Karriere in der Partei. "Ehrlichen Herzens" sei er beigetreten, bekundete Gorbatschow später. 1950 kam der junge Mann in Moskau an. An der Lomonossow-Universität studierte er Jura, privat fand er sein Glück: Raissa Maximowna Titarenko, eine Studentin der Philosophie. 1953 heiratete das Paar, bekam später eine Tochter. Nach dem Abschluss des Studiums wurde Gorbatschow in die gerade erst überwundene Provinz zurück beordert.