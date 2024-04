Aktualisiert am 14.04.2024 - 05:15 Uhr

Der Iran hat in der Nacht zum Sonntag Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen. Der hochgerüstete Hisbollah-Staat verfügt über ein beträchtliches Arsenal, um aus der Luft angreifen zu können. Der Militärexperte Guido Schmidtke sieht drei Hauptgefahren für Israel: Drohnen, Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper. "Die USA gehen davon aus, dass der Iran 3.000 Mittelstreckenraketen hat", sagte Schmidtke im Gespräch mit t-online. Im Januar habe Teheran mit dem Angriff auf Erbil im kurdischen Teil des Irak bewiesen, wie präzise diese einschlagen könnten.

"Raketen mit einem steuerbaren Gefechtskopf sind komplexer und schwieriger abzufangen", beschrieb Schmidtke die Herausforderung für das israelische Militär. Eine klassische ballistische Rakete habe eine berechenbare Flugbahn. "Die Abwehr berechnet dann einen Abfangpunkt", so der Journalist, der sich seit 30 Jahren mit Militärfragen beschäftigt, "aber Iran hat seine Technik weiter entwickelt."

Auch an Marschflugkörpern gebe es im Iran ein großes Arsenal. Diese könnten sehr tief mit hoher Geschwindigkeit fliegen und seien deshalb für Radar schwerer zu erfassen.

Im Bereich der Drohnen verfüge der Iran über die Shahed-136, die von Russland auch in der Ukraine eingesetzt werden. Das Militär habe, so Schmidtke, auch Mittel- und Langstreckendrohnen, die in der Lage sind, Israel zu erreichen. "Diese können als Kamikaze-Drohnen, für Angriffe oder zur Aufklärung eingesetzt werden", erklärte er.