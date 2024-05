Das Machtgefüge in der Region werde der Tod Raisis jedoch nicht grundlegend verändern, meint Gerlach. "Revolutionsführer Chamenei ist weiter am Leben und sein Wort hat auch in der Außenpolitik Gewicht." Auch der noch nicht benannte Nachfolger im Amt des Außenministers werde die bisherige Außenpolitik voraussichtlich fortführen.

Putin sieht Raisi als "wahren Freund Russlands"

Diese hatte sich zuletzt vor allem durch eine Annäherung an Russland und an China ausgezeichnet. Der Iran unterstützt Russland im Krieg in der Ukraine mit Waffenlieferungen. Moskaus Truppen haben bereits Kamikazedrohnen iranischer Bauart erhalten. Berichten zufolge soll Teheran auch Raketen geliefert haben. Russland, China und den Iran verbindet vor allem eines: die Ablehnung des Westens.

Eine gewichtige Rolle bei dieser Annäherung – vor allem an Russland – hatte auch Ebrahim Raisi gespielt, sein kommissarischer Nachfolger Mochber hat ebenfalls gute Kontakte nach Moskau. Nahostexperte Gerlach weist zudem darauf hin, dass der russische Präsident Wladimir Putin einer der ersten internationalen Politiker mit Gewicht gewesen sei, der zum Tode Raisis kondoliert hat. Putin bezeichnete Raisi in seiner Mitteilung als "wahren Freund Russlands". "Daher kann man davon ausgehen, dass der Iran seine Beziehungen zu Russland stärken wird", sagt Gerlach.

Reaktionen auf Ebrahim Raisis Tod: Putin trauert um "wahren Freund Russlands"

"Raisi war das Gesicht des Regimes"

Das Regime wird seine politische Stoßrichtung nun also kaum über den Haufen werfen. Der Tod des Präsidenten wird dennoch nicht spurlos am iranischen System vorübergehen. "Raisi war das Gesicht des Regimes", sagt Gerlach. Zudem habe er als möglicher Kandidat für die Nachfolge Chameneis als Revolutionsführer gegolten. "Entsprechend verhasst war er beim großen Teil der Bevölkerung. Kaum jemand verkörperte das System zuletzt so sehr wie er."

Ajatollah Chamenei ist selbst bereits 85 Jahre alt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich das Regime bereits mit seiner Nachfolge beschäftigt. "Wer nun in der Reihe der potenziellen Nachfolger des Revolutionsführers und Obersten Rechtsgelehrten nach oben rutscht, ist möglicherweise viel wichtiger als die Nachfolge im Präsidentenamt", erklärt Gerlach. "Es ist scheinbar ein komplexes Verfahren, doch ist davon auszugehen, dass Chamenei insgeheim bereits einen Nachfolger bestimmt hat."