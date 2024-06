Die Hamas ändert ihre Kampftaktik

13.23 Uhr: In den acht Monaten seit Beginn des Krieges hat die Hamas nach Aussagen von Vertretern der USA und Israel rund die Hälfte ihrer Kämpfer verloren. Die US-Insider mit Kenntnis der Entwicklung schätzen ihre Zahl auf nun etwa 9.000 bis 12.000 nach 20.000 bis 25.000 vor dem Krieg.

Dutzende Tode bei israelischem Angriff

10.30 Uhr: Bei einem israelischen Angriff auf eine Schule im Gazastreifen sind wohl dutzende Menschen ums Leben gekommen. Doch die Details des Vorfalls sind unklar. Nach Angaben des Palästinenserhilfswerks UNRWA wurden 35 bis 45 Menschen getötet. Demnach seien die meisten Opfer Frauen, Kinder und Jugendliche. Israel teilt hingegen mit, dass sich in der Schule 20 bis 30 Hamas-Kämpfer befunden hätten. Viele dieser Kämpfer seien getötet worden. Von zivilen Opfern wisse man nichts, sagte ein Sprecher des israelischen Militärs. Israel teilte mit, bei der Schule habe es sich um einen Hamas-Stützpunkt gehandelt.

Spanien schließt sich Völkermordverfahren gegen Israel an

10.22 Uhr: Spanien schließt sich als zweites europäische Land dem von Südafrika angestrengten Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gegen Israel an. Dies kündigt Außenminister José Manuel Albares an. Zuvor hatten sich bereits Irland sowie Chile und Mexiko der Klage Südafrikas vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen (UN) angeschlossen. Spanien hatte erst kürzlich Palästina als unabhängigen Staat anerkannt.

Wegner kündigt hartes Durchgreifen gegen Antisemitismus an

Israelische Armee meldet Tod eines Soldaten bei Kämpfen im Grenzgebiet zum Libanon

9.49 Uhr: Im Grenzgebiet zum Libanon ist nach Angaben der israelischen Armee ein israelischer Soldat getötet worden. Der Mann sei am Mittwoch "bei Kämpfen im Norden" von Israel ums Leben gekommen, teilte die Armee mit, ohne jedoch einen genauen Ort zu nennen. In dem Gebiet kommt es fast täglich zu Gefechten mit der libanesischen Hisbollah-Miliz. Laut der israelischen Armee wurde die nordisraelische Stadt Hurfeish am Mittwoch von zwei aus dem Libanon abgeschossenen Sprengstoffdrohnen getroffen. Medienberichten zufolge wurde der Soldat durch diesen Beschuss getötet.