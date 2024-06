Eilanträge zu Verbot von Waffenexporten an Israel scheitern vor Berliner Gericht

13 Uhr: Mehrere palästinensische Antragsteller aus dem Gazastreifen sind vor dem Berliner Verwaltungsgericht mit dem Versuch gescheitert, der Bundesregierung durch einen sogenannten vorläufigen Rechtsschutz Waffenlieferungen an Israel zu untersagen. Dieser Rechtsschutz dient dazu, einen provisorischen Schutz zu gewähren, bis in der Hauptsache entschieden wird. Das Verwaltungsgericht weist die Anträge zurück, weil sich derzeit nicht bestimmt absehen lasse, welche Entscheidungen der Bundesregierung künftig überhaupt bevorstünden und unter welchen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen sie ergingen.

Israel: Luftalarm in Haifa doch nicht von Rakete ausgelöst

11.56 Uhr: Der Luftalarm in der nordisraelischen Hafenstadt Haifa am Morgen ging nach Angaben des Militärs doch nicht auf eine feindliche Rakete zurück. Vielmehr sei der Alarm durch Israels eigene Abfangsysteme ausgelöst worden, teilt das Militär mit. Der Vorfall werde untersucht. Zuvor hatte es geheißen, die Sirenen in Haifa hätten vor einem möglichen Raketenangriff gewarnt. Vor der Küste von Haifa sei ein verdächtiges Flugobjekt abgefangen worden. Die Mittelmeerstadt liegt in der Nähe von Israels Grenze zum Libanon, wo es seit Beginn des Gaza-Kriegs verstärkt zu Gefechten zwischen dem israelischen Militär und der Hisbollah-Miliz gekommen ist.