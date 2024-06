Masterplan gegen Rechtsextreme Bericht: Darum hat Macron Neuwahlen ausgerufen Von t-online , sic 11.06.2024 - 09:40 Uhr Lesedauer: 5 Min. Emmanuel Macron gedenkt der Opfer des Massakers in Oradour-sur-Glane während des Zweiten Weltkriegs: Der französische Präsident steht vor großen Herausforderungen. (Quelle: LUDOVIC MARIN/reuters) Kopiert News folgen

Frankreichs Präsident Macron hat am Sonntag überraschend Neuwahlen ausgerufen. Damit verfolgt der Staatschef wohl einen Plan: die "Entzauberung" der Rechten. Wie will er das schaffen?

Für viele kam die Nachricht am Sonntagabend überraschend: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Nationalversammlung aufgelöst. Hintergrund ist die herbe Niederlage seiner Partei Renaissance bei den Europawahlen. 32 Prozent der Franzosen machten ihr Kreuz beim rechtsextremen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen – mehr als doppelt so viele wie bei der Macron-Partei. Schon am 30. Juni und 7. Juli sollen die Franzosen erneut an die Urnen gehen, um bei Neuwahlen für die Nationalversammlung abzustimmen. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Dies ist ein entscheidender Moment für eine Klarstellung", sagte Macron also am Sonntagabend. "Ich habe Ihre Botschaft und Ihre Bedenken gehört und werde sie nicht unbeantwortet lassen", fügte er an die Wähler gerichtet hinzu. Eine mögliche Stichwahl soll am 7. Juli erfolgen. "Frankreich braucht eine klare Mehrheit." Am Ende des Tages könne er nicht so tun, "als ob nichts geschehen wäre", fügte der Präsident hinzu. Stattdessen tritt Macron die Flucht nach vorn an – und verfolgt dabei offenbar einen klaren Plan.

Ist das Macrons Plan gegen die Rechtsextremen?

Was Macron mit den Neuwahlen bezweckt, soll er bereits der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verraten haben, die wiederum das Kalkül des Präsidenten wohl an ihre Parteifreunde im CDU-Bundesvorstand durchsteckte. Das will die "Bild"-Zeitung aus Führungskreisen der Christdemokraten erfahren haben. Demnach schwebt Macron nichts Geringeres vor, als die Rechtsextremen durch eine Regierungsbeteiligung zu "entzaubern".

Von der Leyen soll dem CDU-Bundesvorstand mitgeteilt haben, dass Macron mit einem Sieg oder deutlichen Zuwächsen für den RN bei den Neuwahlen rechne. Dann müssten die Rechtsextremen an der Regierung beteiligt werden. Der Plan: Wenn Marine Le Pen und ihre Mitstreiter selbst Politik machen müssen, könnten sie bald an ihre Grenzen kommen und so den Zorn der Wähler auf sich ziehen. Dass Le Pen bei den 2027 anstehenden Präsidentenwahlen in den Élysée-Palast einzieht, würde damit unwahrscheinlicher – so zumindest das Kalkül, über das die "Bild" berichtet.

Schon Mitterand und Chirac regierten so

Ganz neu ist Macrons Idee nicht. In der Geschichte der fünften französischen Republik seit 1959 gab es bereits drei Beispiele für eine solche "cohabitation" (zu Deutsch "Wohngemeinschaft"), wie die Franzosen eine Teilung der Macht zwischen Präsident und Regierung aus zwei gegensätzlichen politischen Lagern bezeichnen.

Zwischen 1986 und 1988 regierten der sozialistische Präsident François Mitterrand und Premierminister Jacques Chirac von der konservativen Partei Rassemblement pour la République (RPR). Später, von 1993 bis 1995, regierte Mitterand erneut gemeinsam mit einem RPR-Ministerpräsidenten – dieses Mal Édouard Balladur. Die bisher längste "cohabitation" führten dann Chirac als Präsident und der sozialistische Ministerpräsident Lionel Jospin von 1997 bis 2002.

Im Jahr 2000 wurde die Legislaturperiode für Präsidenten von sieben auf fünf Jahre verkürzt, zudem wurde der Termin für die Parlamentswahlen auf kurz nach den Präsidentschaftswahlen gelegt. Seitdem hat es keine erneute "cohabitation" in Frankreich gegeben. Doch Macron will das Wagnis offenbar dennoch eingehen.

Präsident kann als Oppositionsführer agieren

Der Präsident wird sich diesen Weg wohl überlegt haben: Bisher sind die französischen Wohngemeinschaften nämlich stets im Sinne des Präsidenten ausgegangen. Dieser befindet sich in einer "cohabitation" in einer paradoxen Rolle: Obwohl er Staatsoberhaupt ist, nimmt der Präsident in diesem System eine untergeordnete Position als faktischer Oppositionschef ein – jedoch mit echter Macht. Während sich der Präsident vorrangig mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt, muss der Premierminister innenpolitische Entscheidungen treffen. Das bietet Angriffsfläche.