Estland

In Estland hat die konservative Partei Isamaa die Europawahl deutlich für sich entschieden und laut vorläufigem Ergebnis 21,5 Prozent der Stimmen eingefahren. Auf Platz zwei liegen die Sozialdemokraten der SDE mit rund 19,3 Prozent. Die Liberale Reformpartei von Premierministerin Kaja Kallas erreicht 17,9 Prozent und damit den dritten Platz in dem baltischen Staat.

Finnland

Frankreich

Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist die Europawahl eine herbe Niederlage. Die rechtsnationale Partei Rassemblement National (RN) um Marine Le Pen holte nach Hochrechnungen an die 32 Prozent – mehr als doppelt so viel wie Macrons Lager. Der Staatschef kündigte als Konsequenz eine Neuwahl des Unterhauses an, die zwei Wahlgänge sind für 30. Juni und 7. Juli geplant. "Ich kann also am Ende dieses Tages nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre", sagte er. Mehr dazu lesen Sie hier.