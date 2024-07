Israels Militär: "Haben in Rafah 900 Terroristen getötet"

04.07 Uhr: Bei ihrer Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens haben die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben über 900 Terroristen getötet. "Darunter mindestens einen Bataillonskommandeur, viele Kompaniekommandeure und zahlreiche Kämpfer", sagt Generalstabschef Herzi Halevi bei einem Truppenbesuch am Grenzübergang Kerem Schalom. "Wir konzentrieren uns jetzt auf die Zerstörung der terroristischen Infrastruktur, was Zeit braucht. Es handelt sich um einen langen Einsatz, denn wir wollen Rafah nicht mit einer intakten terroristischen Infrastruktur verlassen."

In der nächsten Phase werden die israelischen Streitkräfte ihre Taktik ändern, wie Halevi ankündigt. Ziel sei es, den Gegner zu zermürben und die Mission zu erfüllen. "Wir brauchen Willenskraft, Geduld und Ausdauer, dann werden die Ergebnisse in der Zukunft für sich selbst sprechen", sagt der Generalstabschef.

Israels Armeechef rechnet mit langer Schlacht gegen Hamas

Entsalzungsanlage im Gazastreifen an israelisches Stromnetz angeschlossen

18.48 Uhr: Israel hat nach eigenen Angaben eine Meerwasserentsalzungsanlage zur Trinkwasserversorgung im Gazastreifen an das israelische Stromnetz angeschlossen. Die Anlage in Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets sei an eine neue Stromleitung angebunden worden, erklären die israelische Armee und die für die Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten zuständige Behörde Cogat. Zur Herstellung der Stromversorgung müssten innerhalb des Gazastreifens jedoch noch Leitungen repariert werden, was "ein bis zwei Wochen" dauern werde.