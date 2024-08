Der Vorwurf der Doppelmoral hat zumindest einen faktischen Kern. Denn auch der US-Sprinter Erriyon Knighton wurde in diesem Jahr positiv auf das verbotene Steroid Trenbolon getestet. Seine Erklärung: kontaminiertes Ochsenfleisch. Knighton durfte an den Spielen in Paris teilnehmen. Diese Schieflage in der Dopingdebatte macht es der chinesischen Führung einfach, den Ball zurück in die Hälfte des Westens zu spielen. Kritische Kommentare über Doping durch China werden in den sozialen Netzwerken gelöscht, wohingegen Debatten über US-Sportlerinnen und -Sportler zugelassen werden, deren Gesichter in Paris angeblich durch Doping unverhältnismäßig lila seien.