Kickl wird wenig später aus der Regierung entlassen, hat aber mit dem Ibiza-Komplex nichts zu tun. Denn auch wenn seine Worte regelmäßig Aufsehen erregen: Abseits des politischen Betriebs verbindet ihn und Strache nur wenig.

Einzelgänger mit Disziplin

Während der eine einen Hang zum Luxus hat oder noch als Vizekanzler Nächte in Discos durchtanzte, ist von Kickl nichts dergleichen zu hören. Bekannt ist, dass er verheiratet ist, einen Sohn hat und sich privat fürs Skifahren, Bergsteigen und den Triathlon begeistert. Viel mehr dringt nicht nach außen. Noch heute als Parteichef soll er in seinen eigenen Reihen ein Außenseiter sein.

Strache wird später die Partei verlassen, Kickl weiter eine prägende Figur bleiben. Nach dem Haider-Bruch liegt die FPÖ nach dem Ibiza-Video erneut am Boden. Heute ist von dem Skandal, der zum Absturz der FPÖ in den Umfragewerten geführt hat, keine Rede mehr: Kickl könnte am Wochenende die FPÖ erstmals auf Rang eins bei einer Nationalratswahl führen.

Selbst ernannter Volkskanzler

Und seine Slogans nutzt er heute nur noch für sich: Seit einiger Zeit nennt sich Kickl "Volkskanzler". Ein Begriff, mit dem sich in der NS-Zeit auch Adolf Hitler schmückte. Die Zahl der Asylanträge will Kickl drastisch reduzieren, um eine "Festung Österreich" zu erreichen. "Wir brauchen Remigration", sagte er bei der Vorstellung des Programms. Statt Hilfe für die Ukraine propagiert Kickl Verständnis für Russland. Der Klimawandel? Selbst in Zeiten der Jahrhundertflut kein Thema. Es sind Ideen, die denen seines ungarischen Nachbarn Viktor Orbán gleichen.

Seine drastische Sprache hat seinen Aufstieg also nicht behindert. Für den Posten als erster FPÖ-Bundeskanzler könnten sie aber trotzdem ein Hemmschuh werden: In Österreich kann der Bundespräsident vorgeschlagene Regierungsmitglieder ablehnen. Und das Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen ließ bereits durchblicken, dass er den FPÖ-Chef nicht in eine Regierung lassen könnte. Kickl hat den 80-Jährigen unter anderem schon als "Mumie" beschimpft.