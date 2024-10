USA warnen Iran vor "ernsten Konsequenzen"

USA dementieren Angriff auf US-Truppen in Bagdad

4.33 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium weist Berichte über einen Angriff auf amerikanische Truppen nahe des internationalen Flughafens von Bagdad zurück. "Alle Militärangehörigen sind wohlauf und es gab keinen gezielten Angriff auf militärische Kräfte, wie berichtet wurde", erklärt ein Vertreter des Pentagons gegenüber Reuters unter Wahrung der Anonymität. Die Regierung in Washington habe jedoch Kenntnis von Berichten über einen Angriff auf den Bagdad Diplomatic Support Complex, eine Einrichtung des US-Außenministeriums. Ein Sprecher des Ministeriums teilt mit, dass es keine Verletzten gegeben habe. Der Vorfall werde derzeit untersucht. Hier lesen Sie mehr.

Berichte: Tote bei israelischem Luftangriff auf Damaskus

3.31 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben staatlicher Medien drei Zivilisten getötet worden. Neun weitere Menschen seien verletzt worden. Unter den Opfern soll sich auch ein Moderator des syrischen Staatsfernsehens befinden. Bei dem Angriff sei erheblicher Sachschaden an privatem Eigentum entstanden.

Die syrische Luftabwehr hatte zuvor dreimal hintereinander "feindliche Ziele" über Damaskus abgefangen, wie Medien berichten. Israel äußert sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 fliegt Israel verstärkt Luftangriffe auf irannahe Ziele in Syrien .

Insider: Angriff auf Flüchtlingslager galt Fatah-Kommandeur

3.21 Uhr: Israelische Streitkräfte haben nach palästinensischen Angaben das palästinensische Flüchtlingslager Ain al-Hilweh im Südlibanon angegriffen. Der Angriff habe sich gegen Munir Makdah, den Kommandeur des libanesischen Zweigs der Al-Aksa-Märtyrer-Brigaden gerichtet, sagen zwei palästinensische Sicherheitsbeamte. Über das Schicksal von Makdah ist zunächst nichts bekannt. Bei dem Angriff sei ein Gebäude in dem dicht besiedelten Lager nahe der südlibanesischen Stadt Sidon getroffen worden.

Medien: Syrische Luftabwehr fängt "feindliche Ziele" über Damaskus ab

1.47 Uhr: Die syrische Luftabwehr fängt nach Angaben staatlicher Medien "feindliche Ziele" in der Nähe der Hauptstadt Damaskus ab. Bewohner der Metropole berichten zuvor von einer Explosion. Einzelheiten zum Ursprung und Ausmaß des mutmaßlichen Angriffs sind bislang nicht bekannt. In der Vergangenheit hat Syrien wiederholt israelische Angriffe auf sein Territorium gemeldet, die sich gegen iranische Stellungen und Waffenlieferungen an die Hisbollah richten sollen.