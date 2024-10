Drohnenangriff der Hisbollah – Dutzende Israelis verletzt

40 Menschen durch Drohnenangriff in Nordisrael verletzt

19:35 Uhr: Bei einem Drohnenangriff auf die israelische Stadt Binjamina werden nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom mindestens 40 Menschen verletzt. Vier der Verletzten schweben demnach in Lebensgefahr, 19 weitere erleiden bei der Attacke 60 Kilometer nördlich von Tel Aviv mittelschwere bis schwere Verletzungen.

Israelische Fernsehkanäle berichten von vielen Einsatzkräften am Ort des Angriffs. Den Berichten zufolge war vor dem Einschlag des Geschosses kein Luftalarm ausgelöst worden.

USA schicken neues Raketenabwehrsystem nach Israel

18.21 Uhr: Die USA schicken eine Batterie des hochmodernen Raketenabwehrsystems THAAD und ein dazugehöriges Team des amerikanischen Militärs nach Israel . Das kündigte das US-Verteidigungsministerium an. Ziel sei es, die Luftverteidigung Israels nach den jüngsten schweren Raketenangriffen durch den Iran zu stärken. Der Schritt unterstreiche das eiserne Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Verteidigung Israels

Palästinensische Medien: Fünf Kinder bei israelischem Drohnenangriff in Gaza getötet

17.25 Uhr: Fünf Kinder sind im Norden des Gazastreifens laut einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden. Sie hätten in der Nähe eines Cafés gespielt, als sich der Angriff ereignet habe, heißt es in dem Bericht, der sich auf lokale Quellen stützt. Vom israelischen Militär liegt keine Stellungnahme dazu vor.

Unifil: Israelische Panzer haben Haupttor zerstört

16.25 Uhr: Die UN-Friedenstruppen im Libanon sind nach eigenen Angaben erneut vom israelischen Militär attackiert worden. Es habe mehrere Vorstöße gegen Unifil-Stellungen gegeben, teilt die Beobachtermission mit. So seien israelische Panzer am frühen Morgen gewaltsam durch das Haupttor eingedrungen.

Meloni zu Netanjahu: Angriffe auf UN-Blauhelme inakzeptabel

15.45 Uhr: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihrem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu nach Angaben ihres Büros in einem Telefonat erklärt, dass Angriffe israelischer Streitkräfte auf UN-Blauhelme im Libanon inakzeptabel seien. Sie habe zudem auf eine Deeskalation des Konflikts in der Region gedrungen. Stellung und Angehörige der UN-Friedensmission Unifil gerieten in den vergangenen Tagen wiederholt unter Beschuss.