Israels Armee verkündet Tötung eines hochrangigen Terroristen. UN-Truppen im Libanon sind erneut von israelischen Truppen angegriffen worden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

UN: Israel hat Friedenstruppen im Libanon erneut angegriffen

15.27 Uhr: Israel hat laut Aussage der Vereinten Nationen erneut die im südlichen Libanon stationierten Blauhelmtruppen (UNIFIL) angegriffen. Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden hätten Einheiten der israelischen Armee auf einen Wachturm in der Nähe des UNIFIL-Hauptquartiers in Naqura geschossen.

Zwei Soldaten der Friedensmission seien dabei verletzt worden, teilten die Vereinten Nationen auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Die Verletzungen eines Soldaten seien so schwer gewesen, dass er in einem Krankenhaus in Tyrus behandelt werden müsse. Die UN habe veranlasst, die Beobachtungsposten in der Nähe des Hauptquartiers zu verstärken. Man verurteile den zweiten Angriff binnen zwei Tagen scharf.

UN: Binnen eines Jahres mehr als 2.000 Tote im Libanon

13.58 Uhr: Im Libanon sind seit Oktober 2023 nach UN-Angaben durch die Gewalteskalation zwischen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz und Israel mehr als 2.000 Menschen getötet worden. Das berichtet das UN-Menschenrechtsbüro in Genf unter Berufung auf das dortige Gesundheitsministerium. Darunter seien 100 Nothilfesanitäter und andere Angehörige des Gesundheitspersonals gewesen.

"Die libanesische Bevölkerung trägt die Hauptlast dieser jüngsten Phase des Konflikts", sagt die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros, Ravina Shamdasani.

WHO wirft Israel Behinderung von Krankenwagenkonvois vor

13.17 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Israel vorgeworfen, Ambulanzfahrten mit schwer kranken Patienten behindert zu haben. Die WHO habe mit Partnern wie dem Roten Halbmond dreimal versucht, mit Krankenwagen-Konvois zu drei Krankenhäusern im Norden des Gazastreifens vorzudringen, sagt Rik Peeperkorn, der WHO-Vertreter für die besetzten Gebiete. Auf Bitten der Gesundheitsbehörden sollten Menschen verlegt werden, weil Israel zum Verlassen des Gebietes mit den Krankenhäusern aufgefordert hatte.

Die Konvois seien stundenlang an Checkpoints aufgehalten worden, sagte Peeperkorn. Sie hätten unverrichteter Dinge umkehren müssen. "Wir machen uns große Sorgen um die Sicherheit der Patienten", sagt er.

Die Evakuierungsaufrufe seien vor allem für Familien von Menschen mit Behinderungen problematisch, sagt eine Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros. Sie verurteilt wiederholte Angriffe auf Krankenhäuser und Schulgebäude, in denen Menschen Zuflucht gesucht haben, deren Häuser bei israelischen Angriffen zerstört worden sind. Nach Israels Darstellung nutzen Terroristen der Hamas-Organisation die Einrichtungen als Kommandozentralen.

Bundesregierung: Israel muss mehr Hilfsgüter für Gaza zulassen

12.18 Uhr: Die Bundesregierung hat Israel aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zuzulassen. "Es kommt viel zu wenig humanitäre Hilfe nach Gaza rein", sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. "Hier ist Israel aufgerufen, diese Lage zu verbessern", fügt er hinzu. Die Lage sei katastrophal.

Bundeswehr reduziert Personal bei Unifil

12.05 Uhr: Die Bundeswehr hat ihr Personal an der UN-Friedenstruppe Unifil in den vergangenen Tagen reduziert. "Wir haben in den letzten Wochen und Tagen das Kontingent kontinuierlich leicht abschmelzen lassen", sagt ein Sprecher des Ministeriums. Die Soldatinnen und Soldaten, die noch im Libanon seien, befänden sich im UN-Hauptquartier. "Dort gibt es entsprechend auch entsprechende Schutzmaßnahmen und Schutzbauten", fügt er mit Blick auf den israelischen Beschuss einer Unifil-Stellung hinzu.

Nahe libanesischer Grenze: Mann in Israel bei Raketenangriff getötet