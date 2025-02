Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Hinter der CDU liegen turbulente Tage. Denn zum ersten Mal hat die Union im Bundestag eine Mehrheit mithilfe der AfD in Kauf genommen. Was das für den Wahlkampf bedeutet, erklärt Jens Spahn im Interview mit t-online.

Jens Spahn sitzt im Auto. Eine halbe Stunde bleibt ihm für das Telefonat mit t-online, dann muss er weiter. Der CDU-Politiker und frühere Bundesgesundheitsminister ist auf dem Weg zu einem Termin in Roth. Gerade überschlagen sich die Termine nur so. Denn es sind entscheidende Wochen im Wahlkampf – erst recht nach den Ereignissen der vergangenen Tage.

Eigentlich hatte man sich in der Parteispitze darauf geeinigt, den Fokus im Wahlkampf auf das Thema Wirtschaft zu legen. Doch der Messerangriff eines Afghanen in Aschaffenburg vor etwas mehr als einer Woche hat alles verändert. Die Union hat deshalb zwei Anträge und einen Gesetzentwurf zur Begrenzung illegaler Migration in den Bundestag eingebracht. In einem Fall hat sie dafür sogar eine Mehrheit mit Stimmen der AfD in Kauf genommen. Seither rumort es in der Partei. Viele blicken besorgt auf den Wahlkampf und fürchten mögliche Konsequenzen. Und Jens Spahn?

Loading... Embed

t-online: Herr Spahn, war das eine gute Woche für die CDU?

Jens Spahn: Es war jedenfalls der Höhepunkt einer dreijährigen Arbeitsverweigerung von SPD und Grünen. Es war eine aufschlussreiche Woche, weil deutlich geworden ist, wer wirklich was tun will, um irreguläre Migration zu beenden – und wer sich verweigert. Gleichzeitig ist auch sichtbar geworden, wessen Geistes Kind die Rechtsextremen im Parlament sind, unflätiges Benehmen inklusive. Insofern war das eine gute Woche für die Demokratie.

Im Plenum haben sich vor allem die Parteien der Mitte untereinander angegriffen. Die Außenministerin und ihr Parlamentarischer Geschäftsführer haben sich gegenseitig der Lüge bezichtigt. Schadet das der demokratischen Debatte nicht eher?

Demokratie heißt auch, dass Unterschiede sichtbar werden. Es muss in der Sache gestritten werden. Dabei ist normal, dass der Ton auch mal rauer wird. In der Politik gehört das genauso dazu, wie auf der Familienfeier. Man sollte dabei natürlich respektvoll miteinander umgehen.

Laut einer Forsa-Umfrage glauben 66 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, dass die Parteien in Deutschland nicht ausreichend kompromissfähig sind. Müssen Sie hier besser werden?

Umfragen bilden immer nur einen Teil der Wahrheit ab. Es gibt beispielsweise auch Umfragen, die zeigen, dass zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger die irreguläre Migration beenden wollen. Die Frage ist also, was bildet man ab. Die Leute wollen einerseits Klarheit und dass die Probleme gelöst werden, und andererseits hätten sie das am liebsten im Konsens. Das ist ein schwer zu erfüllender Anspruch. Ich denke, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, ist Handlungsfähigkeit in der Sache wichtiger als Kompromissfähigkeit als Selbstzweck. Denn ein Kompromiss macht keinen Sinn, wenn er das Problem nicht löst, sondern vertagt.

Vor dem Hintergrund der Kompromissfähigkeit: Haben die vergangenen Tage die bevorstehenden Sondierungen und Koalitionsverhandlungen schwerer gemacht?

Die Gespräche nach der Wahl wären ohnehin schwer geworden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Union richtig stark werden. Jeder kann wählen, was er will. Ob SPD, Grüne, FDP, AfD oder uns. Ich respektiere das. Aber ich sage den Menschen im Wahlkampf auch: Wenn sie echte Veränderung wollen, müssen sie uns wählen. Wir brauchen als Union ein Ergebnis in Richtung 40 Prozent, um auch wirklich diesen Unterschied machen zu können.

Ein Ergebnis dieser Woche ist, dass die Union am Mittwoch zum ersten Mal für einen ihrer Anträge eine Mehrheit mithilfe der AfD in Kauf genommen hat. Nun folgt daraus politisch aber erst einmal gar nichts. War es das Manöver wirklich wert?