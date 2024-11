Angeblich als Druckmittel Putins Strohmann? US-Investor greift nach Nord Stream 2

Von t-online , wan Aktualisiert am 24.11.2024 - 03:54 Uhr

Die Anlandestation der Gas-Pipeline Nord Stream 2 in Lubmin bei Greifswald (Archivbild): Die Pipeline wurde aufgrund des russischen Angriffskriegs nie kommerziell betrieben. (Quelle: IMAGO/Fotoagentur Nordlicht/imago-images-bilder)

Am 1. Januar geht die Betreiberfirma der Nord-Stream-2-Pipeline in Insolvenz. Ein US-Investor will ein Angebot machen – doch welches Interesse verfolgt er?

Ein amerikanischer Geschäftsmann hat Interesse an der Übernahme der Nord-Stream-2-Gaspipeline gezeigt. Die derzeitige russische Betreiberfirma in der Schweiz ist pleite, am 1. Januar 2025 soll das Insolvenzverfahren beginnen. Der US-Unternehmer Stephen Lynch will dem zuvorkommen und hat nach einem Bericht der "Washington Post" an der Gasleitung Interesse gezeigt. Er versuchte bereits im Februar, eine Genehmigung der amerikanischen Behörden zu bekommen, um in Verhandlungen einzutreten. Die bisherige Betreiberfirma, Nord Stream 2 AG, eine Tochter der russischen Gazprom, ist mit Sanktionen belegt. Amerikanische Staatsbürger dürfen ohne Ausnahmegenehmigung keine Geschäfte mit ihr machen.

In einem Dokument, mit dem Lynch das amerikanische Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte um eine Genehmigung bittet, spricht er von einer "Ent-Russifizierung", die er anstrebe. Unklar ist, wie der Kauf (und die Reparatur der beschädigten Leitungen) finanziert werden soll.

Nord Stream 2 war ein zunächst gemeinsames Projekt der russischen Gazprom und mehreren europäischen Firmen, darunter die deutsche Wintershall. Es sollte, wie auch die weitgehend parallel verlaufende Nord-Stream-1-Pipeline, günstiges russisches Gas nach Europa bringen. Mit Ausbruch des Ukrainekriegs versagte die deutsche Bundesregierung die Zertifizierung der Anlage, die zu dem Zeitpunkt komplett Gazprom gehörte, und damit auch ihre Inbetriebnahme. Das Projekt war seit Planungsbeginn umstritten, weil man eine zu große Abhängigkeit von Russland befürchtete. Kritik kam unter anderem von der Europäischen Kommission. Am 26. September 2022 war es zu Explosionen an beiden Nord-Stream-Leitungen in der Ostsee gekommen, dabei wurden sie schwer beschädigt.

Lynch will die Leitung unter amerikanischer Kontrolle stellen

Dass jetzt ausgerechnet ein Amerikaner die Pipeline wieder zum Leben erwecken will, wirft Fragen auf. Er wolle prüfen, ob die Gasleitung, die zwischen Russland und Deutschland gebaut wurde, nicht unter amerikanischer Kontrolle gestellt werden könne, hieß es in dem eingereichten Dokument.

Doch daran gibt es Zweifel. Denn Lynch ist nicht nur ein amerikanischer Geschäftsmann. Nach Recherchen der "Washington Post" arbeitete er eng mit Rosneft zusammen, einer der größten russischen Ölfirmen. Er soll im Jahr 2007 versucht haben, ausländische Vermögenswerte zu erwerben, die dem inzwischen aufgelösten Ölkonzern Yukos gehörten. Dessen Eigentümer Michail Chodorkowski wurde zehn Jahre lang in Russland inhaftiert, bevor er außerhalb Russlands im Exil gehen durfte.

Ein niederländisches Gericht befand später, dass der erzwungene Verkauf der Yukos-Werte eine Verletzung rechtlicher Grundsätze gewesen sei und deshalb Lynch keine Ansprüche geltend machen könne. Der Investor versucht offenbar mit Monte Valle, derselben Firma, die er beim Yukos-Deal einsetzte, jetzt Nord Stream 2 zu kaufen. Sein Argument, dies liege im amerikanischen Interesse, scheint bei US-Behörden auf wenig Begeisterung zu stoßen. "Es gibt nichts an einer Wiederbelebung von Nord Stream 2, was im Moment im Interesse der USA liegt", sagte ein Regierungsmitarbeiter der "Post", der aber namentlich nicht genannt werden wollte.

Fraglich ist, ob Lynch wirklich amerikanische Interessen verfolgt oder vielmehr Russland helfen will, sein Gas wieder nach Europa zu liefern – und daran dann als Leitungseigentümer kräftig verdienen will.

