EU-Staaten einigen sich auf neue Sanktionen gegen Russland

Aktualisiert am 11.12.2024 - 16:07 Uhr

Aktualisiert am 11.12.2024 - 16:07 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die EU will mit neuen Sanktionen die Erlöse aus russischen Ölgeschäften verringern und mögliche Unglücke verhindern. (Archivbild) (Quelle: Frank Molter/dpa/dpa-bilder)

Droht wegen der russischen "Schattenflotte" eine Ölpest in der Ostsee? Anrainerstaaten und Umweltschützer sehen erhebliche Risiken. Die EU will jetzt handeln.

Plan ist es demnach, mehr als 50 weiteren Schiffen das Einlaufen in Häfen in der EU zu verbieten. Zudem sollen sie nicht mehr von Dienstleistungen europäischer Unternehmen profitieren können. In einem ersten Schritt hatte die EU im Juni bereits rund zwei Dutzend Schiffe auf eine entsprechende Schwarze Liste gesetzt.