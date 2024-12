Putin deutet Kompromissbereitschaft in Ukraine-Krieg an

Fast drei Jahre dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nun schon an. In einer großen TV-Show signalisiert Kremlchef Putin zwar Kompromissbereitschaft, bleibt aber provokant.

Russland hĂ€lt AnsprĂŒche auf ukrainisches Gebiet aufrecht

Einen Verzicht auf die russischen AnsprĂŒche bedeutet das allerdings nicht. GesprĂ€che sollten sich an der RealitĂ€t vor Ort orientieren, also den russischen Eroberungen in der Ukraine, sagte Putin. In allen vier Gebieten hat Russland große Territorien unter seine Kontrolle gebracht.