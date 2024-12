Palästinenser: Tote nach neuem Angriff im Gazastreifen

Aktualisiert am 28.12.2024 - 10:07 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Palästinenser inspizieren zerstörte Gebäude im Flüchtlingsviertel Al-Maghasi. (Archivbild) (Quelle: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Israels Armee hat eigenen Angaben nach in der Nacht einen Einsatz in Beit Hanun im Norden des Gazastreifens begonnen, um dort die Hamas zu bekämpfen. Auch andernorts gibt es wieder Angriffe.

Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge neun Menschen ums Leben gekommen. Israels Armee habe am Morgen ein Haus im Flüchtlingsviertel Al-Maghasi im zentralen Abschnitt des Küstengebiets getroffen, hieß es aus medizinischen Kreisen dort.

Das israelische Militär begann eigenen Angaben zufolge in der Nacht auch einen Einsatz in Beit Hanun im Norden des Palästinensergebiets, um dort die Hamas zu bekämpfen. Zuvor seien Zivilisten angewiesen worden, die Gegend zu verlassen. Vor dem Einrücken der Bodentruppen seien Stellungen der Hamas in dem Gebiet auch aus der Luft angegriffen worden.