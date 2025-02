Waffenruhe in Nahost Israels Präsident: Geiseln "ausgehungert" und "abgemagert"

Die Hamas hat im Rahmen eines Abkommens mit Israel drei weitere Geiseln freigelassen. (Quelle: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/dpa-bilder)

Israels Präsident Herzog spricht nach der Geiselübergabe von einem "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Die Freigelassenen sahen abgemagert aus. Regierungschef Netanjahu droht mit Konsequenzen.

In Israel hat der augenscheinlich schlechte Zustand der drei von der Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln für Entsetzen gesorgt. "So sieht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus", erklärte der israelische Staatspräsident Izchak Herzog. "Die ganze Welt muss auf Ohad, Or und Eli blicken, die nach 491 Tagen Hölle, ausgehungert, abgemagert und leidend, zurückkehren."

Angesichts des von der islamistischen Hamas inszenierten Prozederes der Freilassung - inklusive der Zurschaustellung der Geiseln auf einer Bühne - sagte Herzog, die Männer seien für ein "zynisches und grausames Spektakel" ausgenutzt worden.

Es sei aber ein Trost für das Land, dass die drei nun lebend in die Arme ihrer Angehörigen zurückkehren könnten, so Herzog weiter. Der dreijährige Almog etwa habe nun endlich seinen Vater, Or Levy, wieder. Die Mutter des Kindes wurde während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 getötet, der Vater entführt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte nach Angaben seines Büros, die "schockierenden Bilder" würden nicht unbeantwortet bleiben. In einer weiteren Mitteilung kündigte der israelische Regierungschef zudem Maßnahmen an - ohne Details zu nennen.

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, bezeichnete die Zurschaustellung der "abgemagerten Geiseln" während der Freilassung im Gazastreifen durch die Hamas als "fast unerträglich". Dies sei ein "weiteres schreckliches Verbrechen der Terroristen".