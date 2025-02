Trump: USA und Russland reden in München über Ukraine

US-Präsident Donald Trump hat Bewegung in die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht. Schon in München soll es Gespräche geben.

Hochrangige Unterhändler aus den USA und Russland wollen sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump an diesem Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg treffen. "Russland wird mit unseren Leuten dabei sein", sagte Trump im Weißen Haus in Washington und fügte hinzu: "Die Ukraine ist übrigens auch eingeladen." Wer genau aus welchem Land dabei sein werde, wisse er nicht. Aber es handle sich um "hochrangige Vertreter" der drei Länder, so der US-Präsident.