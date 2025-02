"Leider lebt Trump in diesem Bereich der Desinformation"

Selenskyj hatte sich zuvor schon zu Vorwürfen Trumps vom Vorabend geäußert. Da hatte Trump fälschlicherweise behauptet, Selenskyj habe nur noch eine "Zustimmungsrate von vier Prozent" in der Ukraine. "Leider lebt Präsident Trump in diesem Bereich der Desinformation", so Selenskyj. "Wir haben diese Falschinformation gesehen, wir nehmen an, dass sie aus Russland kommt." Eine jüngste Erhebung des Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) ergab, dass 57 Prozent der Befragten in der Ukraine Selenskyj vertrauen.