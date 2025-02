Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über die Ukraine scharf zurückgewiesen. Zu Trumps Darstellung, die Regierung in Kiew trage eine Mitschuld am russischen Angriffskrieg und hätte selbst längst Frieden schaffen können, sagte Merz: "Das ist im Grunde genommen eine klassische Täter-Opfer-Umkehr." Dies entspreche dem russischen Narrativ von Präsident Wladimir Putin .

Trump nennt Selenskyj "Diktator ohne Wahlen"

"Heute habe ich gehört: 'Oh, wir wurden nicht eingeladen'", sagte Trump am Dienstag auf seinem Anwesen in Florida in Richtung Kiew. "Nun, ihr seid seit drei Jahren dort, ihr hättet es beenden sollen. Ihr hättet es nie anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können", so Trump weiter. Später nannte Trump Selenskyj noch einen "Diktator ohne Wahlen".