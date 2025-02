Macron warnt Trump: gegenüber Putin nicht schwach sein

Aktualisiert am 21.02.2025 - 00:34 Uhr

Aktualisiert am 21.02.2025 - 00:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Macron will Trump davon überzeugen, beim Thema Ukraine mit den Europäern an einem Strang zu ziehen. (Quelle: Ludovic Marin/AFP/dpa/dpa-bilder)

Frankreichs Staatschef reist Montag nach Washington, um mit Trump über die Ukraine zu beraten. In einer Online-Fragerunde äußert er sich zu seiner Strategie im Umgang mit dem US-Präsidenten.

Bei seiner bevorstehenden Washington-Reise will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron US-Präsident Donald Trump vor einem strategischen Fehler im Umgang mit Russland und dem Ukraine-Krieg warnen. Er wolle Trump davon überzeugen, dass "es in seinem Interesse ist, im Moment mit den Europäern zusammenzuarbeiten", sagte Macron während einer Online-Fragerunde mit Blick auf den Zweck seiner Reise.

Außerdem werde er Trump sagen, dass wenn er die Ukraine von Kremlchef Wladimir Putin einnehmen lasse, Russland "für die Europäer unaufhaltbar" sei. Denn Russland werde "die Ukraine und ihre Armee, die eine der größten in Europa ist, mit all unserer Ausrüstung, einschließlich der amerikanischen Ausrüstung, zurückerobern. Das ist ein riesiger strategischer Fehler", sagte Macron.

Macron zu Trump: "Das bist nicht du"

"Ich werde ihm sagen: "Im Grunde kannst du gegenüber Präsident Putin nicht schwach sein. Das bist nicht du, das ist nicht dein Markenzeichen, das ist nicht dein Interesse"", meinte der französische Präsident während der Fragerunde mit Internetnutzern. Am Abend telefonierte Macron zum Stand der Dinge erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj .

Macron reist am Montag nach Washington, um mit US-Präsident Donald Trump über die Friedensbemühungen für die Ukraine zu beraten. Das kündigte der Élysée-Palast in Paris an, ohne zunächst Einzelheiten zu nennen.