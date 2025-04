Mehr als 20 Tote bei russischem Raketenschlag auf Sumy

Die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine ist immer wieder Ziel russischer RaketenschlÀge. (Quelle: Uncredited/Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Press Service via AP/dpa/dpa-bilder)

Bei einem schweren russischen Raketenschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Innenministers Ihor Klymenko mindestens 21 Menschen getötet worden. Viele Menschen seien zudem mitten auf der Straße, in Autos und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in HĂ€usern verletzt worden, teilte er bei Telegram mit. Nach Angaben der Nationalpolizei gab es mindestens 83 Verletzte, darunter 7 Kinder.

Der ukrainische PrÀsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem schrecklichen Angriff mit russischen ballistischen Raketen am Morgen. WÀhrend die Menschen am Palmsonntag in die Kirche gegangen seien, um an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem zu erinnern, habe eine feindliche Rakete die Stadt getroffen, teilte Selenskyj bei Telegram mit.