Neuer Papst Leo XIV. feiert erste Messe

Technik-Panne in Rom: Name des neuen Papstes kaum zu verstehen

Millionen Menschen rätseln : Technik-Panne in Rom: Name des neuen Papstes kaum zu verstehen

Am Sonntag erstes Gebet vor Zehntausenden

Franziskus hatte mehr als zwölf Jahre an der Spitze der Kirche gestanden. Er starb am Ostermontag an den Folgen eines Schlaganfalls im Vatikan. Nun liegt er in der Kirche Santa Maria Maggiore begraben, seiner Lieblingskirche in Rom. Erwartet wird, dass Leo XIV. dort bald seinem Vorgänger noch einmal die Reverenz erweisen wird.