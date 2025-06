Polens Parlament spricht Tusks Regierung Vertrauen aus

Der Rechtskonservative Karol Nawrocki hatte die Präsidentenwahl am 1. Juni gegen den Kandidaten aus dem Lager von Tusk gewonnen. Der parteilose Nawrocki wird von der oppositionellen PiS unterstützt. Er hat bereits angekündigt, dass sich Tusk auf "harten Widerstand" aus dem Präsidentenpalast einstellen kann. In Polen kann der Präsident neue Gesetze mit einem Veto blockieren.

Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil er sichergehen wollte, dass in seinem heterogenen Bündnis alle Koalitionspartner hinter ihm stehen. "Ich bitte um ein Vertrauensvotum, weil ich die Überzeugung, den Glauben und die Gewissheit habe, dass wir das Mandat haben, zu regieren und die volle Verantwortung für das zu übernehmen, was in Polen geschieht", sagte Tusk in seiner Regierungserklärung. Das Regieren werde sicherlich schwerer, aber dies sei für ihn kein Grund, zu kapitulieren.