Netanjahu: Iran war nie schwächer als jetzt

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nach dem Beginn des massiven militärischen Angriffs auf die iranischen Atomanlagen das iranische Volk zum Aufstand gegen die Führung in Teheran aufgerufen. Ziel der israelischen Operation sei nicht nur, die nukleare und ballistische Bedrohung durch das "islamische Regime" für Israel zu beseitigen, sondern "zugleich den Weg für euch zu ebnen, eure Freiheit zu erlangen", sagte Netanjahu in einer Video-Botschaft an das "stolze iranische Volk".

Auswärtiges Amt rät von Reisen in Golfregion ab

Nach den gegenseitigen Luftangriffen zwischen Israel und dem Iran rät das Auswärtige Amt nun von allen nicht notwendigen Reisen in die gesamte Golfregion ab. Am Abend wurden die Reisehinweise im Internet für folgende Staaten entsprechend geändert: Vereinigte Arabische Emirate mit dem beliebten Urlaubsort Dubai , Saudi-Arabien , Bahrein, Katar, Kuwait, Oman und Jordanien .

Für ganz Israel hatte das Ministerium schon am Nachmittag eine Reisewarnung ausgesprochen. Das ist eine noch höhere Alarmstufe für Länder, in denen eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Auch das bedeutet aber kein Reiseverbot. Für den gesamten Iran und den Jemen gab es schon vor der aktuellen Eskalation der Lage eine Reisewarnung. Dasselbe gilt für Teile des Libanons und des Iraks. Für diese beiden Länder rät das Auswärtige Amt auch grundsätzlich von Reisen ab.

Israelische Armee dementiert Abschuss von Kampfjets

Macron: UN-Konferenz zur Zweistaatenlösung wird verschoben

Eine für kommende Woche geplante UN-Konferenz, bei der über die Anerkennung eines Palästinenserstaats diskutiert werden sollte, wird nach Angaben Frankreichs verschoben. Das Treffen in New York werde aus "logistischen und sicherheitstechnischen Gründen" zunächst abgesagt, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag in Paris. Die Konferenz solle aber "so schnell wie möglich" nachgeholt werden.